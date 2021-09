Entella, segna Lescano ma non basta: il Gubbio vince 3-1 - LevanteNews

Gubbio: Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. All: Torrente

Virtus Entella: Paroni; Di Cosmo, Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada, Paolucci, Dessena; Schenetti; Merkaj, Lescano. All: Volpe

Brutta sconfitta per la Virtus Entella in terra umbra: il Gubbio vince 3-1 grazie ai gol di Cittadino, Sarao e Magni. A nulla è valsa la rete di Lescano. Per i chiavaresi stesso risultato di Montevarchi e una partita giocata a sprazzi dagli uomini allenati da Gennaro Volpe.

Dopo sedici minuti di studio al 17′ il Gubbio trova l’1-0 con un gol dalla distanza da parte di Cittadino. Gli umbri controllano la gara e al 26′ chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano di Silvestre che l’arbitro giudica involontario. Al 43′ sono ancora i padroni di casa a cercare la via della rete ma Bulevardi calcia a lato.

Nel secondo tempo succede di tutto: al 53′ e al 56′ arrivano le altre due reti del Gubbio con Sarao in girata e Magni. L’Entella dopo i tre schiaffi si sveglia e al 59′ segna con Lescano bravo a liberarsi del suo marcatore e a battere Ghidotti. Al 63′ Schenetti cerca il quarto gol stagionale ma il pallone si stampa sul palo. Poi la girandola dei cambi da parte dei due tecnici con la gara che scivola via senza altre emozioni. L’ultimo sussulto della partita è al 93′ con Lescano che prova a battere Ghidotti ma il portiere è attento. Si chiude qua al Barbetti di Gubbio, per i chiavaresi un altro passo falso lontano dal Comunale.