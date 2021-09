Chiavari Nuoto, annunciato il nuovo staff: i nomi - LevanteNews

Dalla pagina Facebook della Chiavari Nuoto

Tra le tante novità in casa verdeblu per la nuova stagione, la Chiavari Nuoto è lieta di annunciare il nuovo staff tecnico per il settore pallanuotistico 2021/2022.

Ad affiancare Robert Dinu, allenatore della Prima Squadra, degli Under 20 e degli Under 18, nonché responsabile di tutto il settore pallanuoto, saranno Valentina Villani come Dirigente del settore pallanuoto giovanile e due nuovi tecnici, Paolo Iarossi che seguirà gli Under 14 e gli Under 16 e Federico “Chicco” Borella, ex atleta verde blu, che supervisionerà l’avviamento alla pallanuoto (Under 10) e gli acquagol (Under 12).

Altra novità importante è la collaborazione, per il settore giovanile degli Under 12 e degli Under 10, sia maschile che femminile, con la società My Sport di Sestri Levante. Non avendo ancora la possibilità di creare una propria squadra di pallanuoto femminile, la #chiavarinuoto ha attivato un’ulteriore collaborazione, con la Rapallo Pallanuoto, indirizzando verso la società gialloblu, tutte le giovani atlete interessate ad iniziare a giocare a pallanuoto.

Un’attiva collaborazione tra società che permetta una promozione della pallanuoto e una valorizzazione dei giovani, è certamente una delle basi necessarie per la crescita dell’intero settore. La Chiavari Nuoto rivolge un caloroso benvenuto ai nuovi tecnici, certa che sapranno, con la loro voglia e le loro esperienza, mettersi a disposizione della società per svolgere un importante lavoro di crescita del settore giovanile, per riuscire a condividere tutti insieme una stagiona piena di soddisfazioni e di divertimento.