Chiavari, lavori alla condotta fognaria da via Rocca alla rotonda di Largo Ravenna - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Al via i lavori per il rifacimento della condotta fognaria da via Jacopo Rocca fino alla rotonda di Largo Ravenna.

Dopo un sopralluogo effettuato con i tecnici incaricati, i responsabili Iren e la Polizia Municipale, l’amministrazione comunale ha programmato l ‘inizio dei lavori per il rifacimento della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Jacopo Rocca e la rotonda di Largo Ravenna. Da lunedì 27 settembre verrà allestito il cantiere e si procederà con alcune modifiche alla circolazione.

“Un intervento necessario ed importante per la zona, che va a sommarsi alla realizzazione di un apposito scolmatore delle acque bianche all’interno del porto turistico. Siamo riusciti ad ottenere da Ato un finanziamento pari a 125.000 euro per poter sostituire la vecchia tubatura della fogna ed installarne una nuova in PVC lunga 242 metri, e di diametro 200mm, che consentirà di mantenere il flusso costante evitando così sversamenti nei canali delle acque bianche e problematiche a carico dei privati – spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi- Continuiamo ad intervenire in tutti i quartieri della città, apportando significativi miglioramenti sia alle reti bianche che a quelle nere“.