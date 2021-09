Camogli: al "Sociale" la giornata open della Summer School - LevanteNews

Al Teatro Sociale di Camogli la giornata open della seconda edizione della Summer School in Media Ecology e Comunicazione Digitale. Un’occasione per approfondire con importanti personalità un tèma interessante: “Trasformazione dell’ecosistema mediatico: punti critici e potenzialità”.

Sul palco del teatro, dopo l’apertura con Danco Singer, direttore del Festival della Comunicazione e Francesco Olivari, sindaco di Camogli, Luca De Biase, direttore della Summer School e di Nòva – Sole24Ore, ha introdotto l’argomento e i relatori (Marco Bentivogli, esperto di innovazione e politiche del lavoro; Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa; Fabrizio Benente, prorettore dell’Università di Genova; Maurizio Ferraris, vicerettore dell’Università di Torin; Stefania Giannini, direttore Education Unesco; Giorgio Metta, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia; Guido Scorza, membro del collegio del Garante per la protezione dei dati personali; Stefano Allievi, professore ordinario di Sociologia all’Università degli Studi di Padova, Paola Schwizer, full professor in Financial Markets and Institutions all’Università di Parma).

Fino al 25 settembre i 20 giovani laureati, che hanno avuto una borsa di studio grazie a Comune di Camogli, Banca Generali, Ernst&Young, Iren e Fondazione Conservatorio Fieschi, avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso formativo residenziale.

La Summer School è organizzata da Frame-Festival della Comunicazione insieme a Università di Genova, Università di Torino-Scienza Nuova, Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione con il Comune di Camogli e la Regione Liguria.

foto di Consuelo Pallavicini