Vernazza: soccorso a rischio, perfetta manovra di Drago - LevanteNews

Complesso e rischioso soccorso dei vigili del fuoco di Genova lungo il sentiero Vernazza Monterosso dove una escursionista bergamasca sessantenne è scivolata in prossimità della “palina” 17, rotolando per sei metri in un terremo sottostante. La donna ha riportato diversi danni e l’elicottero “Drago” è stato giudicato il mezzo più veloce per portala al San Martino di Genova. Il punto dove si trovava la paziente tuttavia è sotto una linea elettrica dell’alta tensione e la manovra per calare i soccorritori è stata complessa e rischiosa. Il medico una volta a terra ha stabilizzato la donna e poi, con un’altra manovra da manuale, l’elicottero è tornato per verricellare a bordo l’escursionista ferita e in codice rosso e il personale.

Nel pomeriggio, Drago è tornato in Val di Vara, a Varese Ligure, frazione Comuneglia, per una donna colpita da un probabile infarto. La paziente in questo caso è stata portata a Cogorno dove un’ambulanza era in attesa per trasportarla all’ospedale di Lavagna.