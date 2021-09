Uscio, alla Farmacia della Salute possibile eseguire il tampone antigenico - LevanteNews

Dalla pagina Telegram del comune di Uscio

Si informa la Cittadinanza che è possibile eseguire il Tampone Rapido Antigenico per la diagnosi di Covid-19 presso la “Farmacia della Salute”, sita in Via Vittorio Veneto 104, ad Uscio.

Dove

E’ stato riservato uno stallo in Piazza della Resistenza, adiacente alla Farmacia, per l’esecuzione del Tampone all’aperto

Tipo di Tampone

Viene eseguito un Tampone Rapido Antigenico con rilascio (in caso di esito negativo) del Green Pass provvisorio, della durata di 48h dall’esecuzione del Tampone

Documenti

E’ necessario presentarsi con un documento in corso di validità (Carta di Identità/Passaporto) e la Tessera Sanitaria

Quando

Ogni giorno dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

Non è necessaria la prenotazione ma è consigliata, attraverso una telefonata in Farmacia (📞Tel.: 0185 919404) Il Servizio non è attivo in caso di allerta idrogeologica di colore ARANCIONE

Prezzi

Sono quelli calmierati:

€15.00, per i maggiori di 18 anni

€ 8.00, per la fascia di età 12-17 anni