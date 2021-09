Sestri: le radici della Sinistra, lunedì al Circolo Arci Virgola - LevanteNews

Da Tigullio Democratico e Progressista

Presentazione del libro di Vannino Chiti “Il destino di un’idea e il futuro della sinistra. Pci e cattolici una radice della diversità” che si svolgerà Lunedì 20 settembre alle ore 17.00 presso il Circolo Arci Virgola – Sestri Levante, Via per Santa Vittoria.

Sarà l’occasione per un confronto con l’autore su temi di fondo per la sinistra.

Nota informativa sul libro:

” le radici si selezionano, non si recidono, altrimenti, come una pianta, la sinistra rinsecchisce e muore ” scrive Chiti. E’ proprio perciò nasce questo libro: per condividere la storia del PCI, ma soprattutto per ritrovare nella radicalità – che non è radicalismo nè estremismo – quella tensione etica che è fondamento di ogni progetto di rinnovamento sociale e democratico”.

Vannino Chiti, studioso del movimento cattolico, vanta una lunga esperienza politica e amministrativa.

Già Senatore del Partito Democratico, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Amato, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Istituzionali nel Governo Prodi, Vice Presidente del Senato della Repubblica e Presidente della Regione Toscana. Attualmente è membro della Commissione accademica della scuola di formazione per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze.