'Santa': "Mercato immobiliare in aumento in Liguria" - LevanteNews

Da Fabio Santillo, Forum Scenari

Scenari Immobiliari in occasione del 29mo Forum Scenari, in programma oggi e domani a Santa Margherita Ligure. Do seguito uno studio con tabelle e grafici

Il mercato residenziale in Liguria

La Liguria rappresenta il 3,8 per cento del mercato residenziale italiano, con 20.200 compravendite stimate nel 2021, con un incremento di quasi il tredici per cento rispetto alle transazioni del 2020. Un ulteriore aumento è previsto per il 2022 nell’ordine di circa dieci per cento, arrivando a 25mila compravendite.

I prezzi medi nominali, dopo il calo del 2020, meno due per cento, allineato al calo italiano, dovuto al blocco Covid19, stanno iniziando un trend positivo. Si stima un lieve aumento dello 0,2 per cento a livello regionale per il 2021, ed un ulteriore incremento di circa il due per cento nel 2022.

In Liguria, dal 2015 al 2019, il mercato residenziale delle compravendite ha ottenuto un aumento del 47,4 per cento, arrivando a 23mila unità compravendute, una crescita di circa nove punti superiore a quella italiana registrata nello stesso periodo. Dopo il calo del dodici per cento nel 2020, dovuto all’emergenza Covid19, si stima un aumento del tredici per cento quest’anno e di quasi il dieci per cento nel 2022, dunque un aumento in due anni del numero di unità compravendute di circa il 24 per cento.

Dal 2015 al 2022 stimiamo un aumento delle compravendite del 60 per cento in Liguria e del 46 per cento in Italia.

La Liguria ha recuperato nel 2019 il calo dei prezzi registrato nei quattro anni precedenti, e dopo il calo del 2020, si stimano due anni di aumento delle quotazioni, tale da consentire il recupero di quanto perso nel 2020. Dal 2015 al 2022 stimiamo un lieve aumento dei prezzi dello 0,3 per cento per la Liguria e un calo dei prezzi di circa l’uno per cento per l’Italia.

Il mercato residenziale a Genova

Il mercato residenziale del capoluogo ligure è in fase di miglioramento, dopo il calo delle compravendite del 9,5 per cento nel 2020, nel 2021 un incremento delle transazioni rispetto al 2020 di circa il 14 per cento per un totale di 7.600 transazioni. Il trend di crescita dovrebbe confermarsi nel 2022, in cui si prevedono 8.200 transazioni, con un più dieci per cento rispetto all’anno in corso.

La percentuale di assorbimento si è attesta intorno al 64 per cento per il 2020 e attorno al 73 per cento per il 2021.

Nel 2020 il calo delle quotazioni dovuto al blocco Covid19 si è fatto sentire soprattutto in periferia, con il 4,7 per cento in meno rispetto al 2019, segue il centro con meno 2,8 per cento e infine il semicentro con meno 1,4 per cento

Per il 2021 si stimano in crescita i valori dei prezzi al metro quadro, che risalgono nella zona centrale (più 1,4 per cento) e nel semicentro (più 0,6 per cento) e proseguiranno il trend nel 2022. Nei quartieri del centro si stima un aumento delle quotazioni di circa il tre per cento e nel semicentro dell’2,3 per cento per il 2022.

Per le zone periferiche si prevede un lieve ripresa dei prezzi a partire dal 2022, circa più uno per cento.

Nei restanti capoluoghi della Liguria, per le quotazioni si stima un aumento nelle zone centrali dello 0,8 per cento ad Imperia e la Spezia e di mezzo punto percentuale a Savona, mentre si stimano riduzioni nelle zone semicentrali e periferiche. Per il 2022 le quotazioni torneranno in positivo in tutte le zone.