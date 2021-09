Recco: studio fotografico dedicato a maternità e famiglia - LevanteNews

Da Flavia Alloisio, fotografa

In piazzale olimpia 15 apre un nuovo studio fotografico

La fotografa è di Recco, Flavia Alloisio, sposata e mamma di due figli di 14 e 8 anni

Da sempre appassionata di fotografia, dopo anni di esperienza si è specializzata nel settore newborn maternità/famiglia e oggi ha deciso di intraprendere questa avventura aprendo uno studio fotografico incentrato principalmente sul periodo dedicato alla gravidanza alla nascita e poi come conseguenza naturale a tutta la famiglia.



Un momento unico che così viene fermato nel tempo, un momento che negli anni si potrà così rivivere in tutta la sua magia

“Una fotografa donna per le donne” come ama definirsi lei.

L’inaugurazione di FA studio fotografico sarà domenica 19 in piazzale olimpia 15 alle 17