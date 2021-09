Rapallo: tanti turisti nonostante allerta e inizio scuole - LevanteNews

Nonostante l’inizio delle scuole, il cielo nuvoloso e la pioggia, sono ancora molti i turisti che si godono il tepore della Riviera e visitano i nostri centri storici. A Rapallo non mancano le visite a Montallegro per godere del panorama del Golfo. Sempre apprezzata la gastronomia.

Il sindaco Carlo Bagnasco dice: “E’ un piacere affacciarsi alla finestra dell’ufficio e vedere così tanti ospiti in visita nella nostra Rapallo. Non posso che esserne orgoglioso. Dopo una stagione estiva con risultati senza precedenti stiamo organizzando diverse iniziative di grande richiamo anche per il periodo autunnale “.