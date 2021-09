Rapallo: la città del primo '900 nel calendario di Passani - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

La Rapallo dei primi del Novecento è la protagonista del calendario ideato da Lorenzo Passani, rapallese che da oltre un decennio porta avanti questa tradizione.

“Le suggestive immagini di una città profondamente cambiata ci accompagnano lungo i dodici mesi del 2022 – afferma Domenico Cianci -, un bel modo di guardare al futuro senza dimenticare il passato, onorando la memoria di chi ha scritto la storia di Rapallo”.

Il calendario si può trovare nelle due edicole di via Mazzini e in quella di via della Libertà.