Rapallo del Gusto: gastronomia, protagonista in piazza Venezia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Rapallo del Gusto 2021. Vi aspettiamo al Mercato di Piazza Venezia! Sta per terminare un’estate che ha visto Rapallo protagonista di eventi fantastici… ma è solo l’inizio!

L’autunno della Perla del Tigullio non poteva cominciare in modo migliore, il Comune di Rapallo ha voluto dedicare una serie di eventi ai prodotti iconici del nostro territorio: Pansoti con la salsa di noci, Verdure ripiene, Pesto e Focaccia. Quale location migliore se non il Mercato di Piazza Venezia, sinonimo di qualità e cuore pulsante del commercio cittadino, che grazie ai suoi operatori offre materie prime uniche nella splendida cornice del nostro centro storico.

Sergio Rossi, il “cucinosofo”, cultore e narratore della storia gastronomica ligure, volto noto della trasmissione televisiva “Viaggio in Liguria”, supportato dal giornalista e compagno di avventure Gilberto Volpara, accoglierà chef, food blogger e produttori per raccontarci la storia, i segreti e le curiosità che si nascondono nei nostri piatti.

Sabato 25/09 ore 10.30 “Pansoti con la salsa di noci” De.Co. di Rapallo. Ospite Claudio Castellini – Chef: Scuola di

cucina Zen and Cook. Dimostrazione pratica a cura del “Pastificio La Casana”.

Sabato 02/10 ore 10.30 “Verdure ripiene”. Ospite Enrica Monzani – Food blogger: A small kitchen in Genoa.

Dimostrazione pratica a cura di “ö Fainotto dö Caröggio”.

Sabato 09/10 ore 10.30 “Pesto e Focaccia”. Ospite Renata Briano – Food blogger: La mia politica in cucina/Giallo

Zafferano. Dimostrazione pratica a cura del “Pastificio Dasso”, con la partecipazione del Consorzio Basilico Genovese Dop e Olio Dop Riviera Ligure.

“Sono molto soddisfatto per l’organizzazione di un evento che punta sulla valorizzazione delle nostre tradizioni e specialità gastronomiche – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – l’iniziativa si pone l’obiettivo di implementare l’offerta turistica anche alla fine dell’estate e nel periodo autunnale. L’evento sarà supportato dalla presenza di importanti giornalisti del settore e food blogger, un modo di comunicare e raccontare la città sempre più al passo con i tempi.

Per questo ringrazio di cuore l’assessore al turismo Elisabetta Lai, il consigliere al commercio Giorgio Tasso, gli uffici comunali e Foxite Eventi.”

“Le iniziative e gli eventi, per ottenere il massimo riscontro, devono essere realizzati anche grazie alla collaborazione del tessuto commerciale cittadino – prosegue il consigliere al commercio Giorgio Tasso – negli scorsi giorni abbiamo incontrato gli esercenti di Piazza Venezia per condividere l’iniziativa che è stata accolta con entusiasmo”.