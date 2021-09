Maissana, prova a bruciare le erbacce: va a fuoco mezza collina - LevanteNews

Ha provato a liberarsi dell’erba secca, ma ha inavvertitamente provocato un incendio che si è rapidamente propagato a causa del forte vento. Sono dovuti intervenire i carabinieri forestali di Varese Ligure presso un terreno agricolo di Ponte Rollino, in territorio di Maissana. Il fuoco si era diffuso su un’area di 1400 metri quadrati.

E’ stato l’ultimo degli interventi di forestali della provincia della Spezia che, nel periodo in cui è stato emesso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, hanno elevato 26 denunce, di cui sei di origine dolosa. Il totale delle sanzioni supera i 10mila euro. Nonostante le piogge di queste ore, è ancora in vigore il divieto di tutte le operazioni che possano creare pericolo di incendio: accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o usare fornelli che producano brace.