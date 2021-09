Chiavari: strade del centro, asfalti per 250.000 euro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Approvato in giunta il progetto di fattibilità per il rifacimento del manto stradale di diverse strade ammalorate, per un totale di circa 250 mila euro.

«Con questo stanziamento continuiamo nell’opera di riqualificazione e risanamento delle strade cittadine, interverremo quindi in Via Santa Chiara, via Colonnello Franceschini, via Descalzi, C.so Dante, Via Doria (tratto da piazza N.S Dell’Orto a via Bancalari). Abbiamo inoltre deciso di utilizzare il ribasso d’asta dei lavori di asfaltatura di Ri Alto, che si sono conclusi quest’estate, per procedere con la sistemazione di via Luigi Risso e di via Parma, la parte finale al confine con Carasco e il tratto che porta al ponte di San Salvatore. Mentre, si sono concluse questa settimana le operazioni di asfaltatura di corso Dante e piazza Roma a carico di Iren – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso – Un piano di manutenzione importante della rete stradale che va a sommarsi con i lavori eseguiti lo scorso anno, sia per aumentare la sicurezza dei fruitori che il decoro cittadino, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini».

Nella foto asfaltatura in corso Dante