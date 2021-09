Camogli: consolidamento strada Bana, altri 629.000 euro - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza statica ed idrografica del tratto di viabilità tra il Vecchio Mulino e il secondo tornante di via Degregori.

Il progetto, redatto dall’Ingegner Eric Parpaglione e dai geologi Dottor Fabio Tedeschi e Dottor Stefano Romanelli, prevede opere di consolidamento della strada e di canalizzazione delle acque nel tratto di strada compreso tra il confine con il Comune di Rapallo e il secondo tornante a salire, per un valore complessivo di oltre 629.000 euro.

Il progetto approvato potrà così essere sottoposto a Regione Liguria per ottenere finanziamenti.