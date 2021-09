Bogliasco: scuola, domani triplice inaugurazione - LevanteNews

Da Carla De Barbieri, docente

Triplice inaugurazione domani a Bogliasco. Alle ore 10.30 sul piazzale della scuola. Il nuovo edificio scolastico divenuto Nearly Zero Emission Building (Nzeb), cioè un edificio a consumo energetico quasi nullo che, attraverso un’attenta ristrutturazione produrrà quasi tutta l’energia occorrente al funzionamento, sarà consegnato alla città.

Sarà anche l’occasione per l’intitolazione della Scuola Primaria a Raimondo Sirotti (1934-2017) artista di fama internazionale e per anni stimato sindaco di Bogliasco. L’attuale intitolazione al grande premio Nobel per la Fisica Enrico Fermi (1901-1954) sarà riservata all’Aula magna, recentemente dotata di un nuovo impianto di amplificazione grazie all’intervento del Rotatry Club Genova-Golfo Paradiso.

Infine, ma non per ultimo, l’Aula Apprendimenti innovativi, dotata di ogni tipo di strumentalizzazione tecnologica, sarà intitolata a Renzo Bez (1955-2019), artista musicista e amatissimo insegnante presso l’Istituto Comprensivo.

Insomma una giornata da ricordare per tutti e in particolare per gli studenti più giovani che avranno una nuova casa più ecologica e tecnologica!