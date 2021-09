Zoagli: "Il mio impegno per migliorare il servizo bus" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale

Lunedi 13 settembre è entrato in vigore l’orario invernale Amt, purtroppo, nonostante il mio costante impegno, senza novità positive per Zoagli. Però dai tanti colloqui intercorsi con i Sigg. Roberto Rolandelli e Andrea Geminiani ci sono buone prospettive per l’anno prossimo.

Il mio impegno è stato principalmente quello di far spostare di circa 30 minuti l’orario del Bus 98 in quanto attualmente è quasi in concomitanza con l’orario FS (treni ) per Rapallo e Chiavari, questa prospettiva è risultata difficile da percorrere in quanto detto Bus attraversa tanti Comuni con relative coincidenze da modificare. Scartata questa soluzione, anche su mia pressione, i dirigenti sopra citati stavano lavorando per la percorrenza di due Bus 98 ogni ora in determinate fasce orarie, per motivi tecnici non è stato possibile all’ultimo momento, ma quasi certamente sarà effettuato nell’estate 2022; questa soluzione sarebbe ottimale per gli utenti zoagliesi.

Un altro problema a cui sto lavorando con l’Amt è quello di posizionare ad ogni fermata sul territorio zoagliese un display luminoso in modo che l’utenza sia informata in tempo reale sull’andamento del Bus desiderato, possibile l’installazione nell’anno prossimo, al riguardo andrò anche in Regione Liguria a sollecitare. Comunque continuerò a seguire l’evolversi della situazione sopra citata con il massimo impegno nell’interesse dei zoagliesi e degli utenti.