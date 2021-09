Tigullio, covid: ecco le indicazioni per le elezioni di ottobre - LevanteNews

Dal certificato verde alle mascherine, dal distanziamento agli accessi contingentati: anche nel Tigullio, come nel resto della Liguria si andrà a votare il 3 e 4 ottobre con le regole imposte dal Covid. Nel nostro territorio i comuni che scelgono i nuovi sindaci sono Casarza, Bogliasco, Favale di Malvaro, Orero e Portofino. I componenti dei seggi delle sezioni elettorali ospedaliere e di quelle allestite nelle Rsa dovranno avere il Green Pass. Queste le circolari da parte del Viminale e Ministero della Salute.

I percorsi dedicati distinti di ingresso e uscita dai seggi saranno identificati da opportuna segnaletica per evitare il rischio di interferenza dei due flussi ed è necessario evitare gli assembramenti creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso.

I locali dove verranno allestiti i seggi dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Inoltre è fondamentale garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui verrà chiesto di rimuovere la mascherina il tempo occorrente al suo riconoscimento.

Saranno presenti prodotti igienizzanti per permettere l’igiene delle mani e viene richiesto all’elettore alcune regole basilari, cioè evitare di andare al voto con febbre superiore ai 37.5 gradi, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare o a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il Comitato tecnico-scientifico non ha quindi ritenuto necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.

Nelle indicazioni del Viminale e Ministero della Salute “i componenti dei seggi ‘normali così come gli elettori devono indossare la mascherina chirurgica e sostituirla ogni 4-6 ore; mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.

Il personale che raccoglie il voto a domicilio dovrà essere formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3). Per gli elettori in quarantena basteranno guanti e mascherina chirurgica.