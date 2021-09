"Suoni in cammino 2021": le prossime iniziative - LevanteNews

Da Elisabetta Vitelli

Suoni in cammino 2021 – Arabesco cinguettante

Programma settembre

Sabato 18 settembre

– Ore 11:00 Chiesa Millenaria – Ruta di Camogli

The Ring Around Quartet “Le chant des oyseaulx”

Concerto vocale di musica antica e contemporanea, a seguire Aperitivo-degustazione

– Ore 14:00 Escursione al Santuario di Caravaggio con birdwatching e letture sonore.

Domenica 19 settembre

– Ore 9:30 Nozarego

Passeggiata musicale a tappe col Duo In Itinere Musica Medievale

– Ore 12:00 Uliveto Demarchi, Santa Margherita Ligure: Concerto In Itinere Musica Medievale e a seguire aperitivo-degustazione

Sabato 25 settembre

– Ore 10:00 Portofino Vetta “Bird-Hearwatching”: passeggiata ornitologica di avvistamento e

ascolto degli uccelli.

– Ore 11:00 Pietre Strette “L’Esprit de la Forêt” Installazione sonora per scatole cinguettanti di Matteo Traverso e Gledis Gjuzi da Olivier Messiaen

– Ore 13:00 Pranzo al sacco

– Ore 15:30 Portofino – Museo di scultura all’aperto “Per gli uccelli” – Concerto-scultura di Simone Beneventi, percussioni

– Ore 19:00 Arrivo e sistemazione all’Eremo di Niasca

– Ore 20:00 Cena (su prenotazione)

– Ore 21:00 Eremo di Niasca – Portofino: “L’Albatro” Radiodramma dal vivo di Michele Coralli, voce narrante e audio editing

– Pernottamento presso Eremo Sant’Antonio di Niasca previa prenotazione

Domenica 26 settembre

– Ore 9:30 Escursione per San Lorenzo della Costa (per chi ha pernottato all’Eremo)

– Ore 10:30 Pietre Strette: Escursione per San Lorenzo della Costa

– Ore 12:00 Agriturismo La Mela secca, San Lorenzo della Costa “Musical Ornitology Impro”: Mini-Workshop ornitologico-musicale di Matteo Traverso e Concerto-Performance interattivo con ospiti a sorpresa

– Ore 13:30 Pranzo – degustazione di chiusura

Per informazioni: 333 9286158 / suonincammino@gmail.com

Per il programma dettagliato: https://suonincammino.weebly.com/

Per prenotare 18-19 settembre: https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSco_iAKisF5_1PgQuMUMjzzPmjw80u9V0FBJWBW8iO-bJu_kg/viewform? usp=pp_url

Per prenotare 25-26 Settembre:

https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdjx9tDMfqDtgmF_CaECgh0ULyjOhzxuoIZAvWtuInVkHfruA/viewform? usp=pp_url

