'Santa': "Donne all'Opera: dialoghi con un tenore", presentazione del volume - LevanteNews

Dai Servizi Bibliotecari di Santa Margherita Ligure

Martedì 21 settembre 2021 alle ore 17.30, presso la sala di Spazio Aperto di Via dell’Arco in via dell’Arco n. 38 a Santa Margherita Ligure, si terrà l’incontro con l’autore Enrico Iviglia che presenterà il suo volume “Donne all’Opera: dialoghi con un tenore”.

Cantanti, artiste, professioniste dentro e fuori il Teatro sono le protagoniste di questo libro, un omaggio alle donne di oggi e a quelle di ieri per celebrarle, per ringraziarle, per esaltarle.

Ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione – cell. 335 7587776

L’incontro si svolge in ottemperanza alle disposizioni di contrasto al Covid. Ingresso riservato alle persone munite di Green Pass o esentate per motivi di salute in possesso di certificazione medica.