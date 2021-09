Ruta: "Sabato letterario" , ecco come conciliare la carne con lo spirito - LevanteNews

Singolare ed inedita iniziativa a Ruta. Nasce il “sabato letterario” che ha per teatro la gettonatissima macelleria gestita da Stefano Schiappacasse che attira clienti da tutto il comprensorio per la qualità della merce. Sara Schiappacasse, sorella di Stefano, ama la scrittura ed oltre avere vinto moltissimi premi letterari per la sua partecipazione a concorsi promossi nel Nord Italia, ha già dato alle stampe un paio di libri molto apprezzati.

Spiega Sara, mamma di una bella e vivacissima bambina: “Abbiamo deciso di fare in macelleria il ‘Sabato letterario’: ad ogni cliente verrà consegnato in omaggio un estratto da un libro o una poesia, con l’intento di far nascere l’interesse per l opera, sperando di conciliare il cibo per il corpo, con un altro tipo di nutrimento”.

Una iniziativa senza dubbio interessante che sarà certamente apprezzata dalla clientela.