RASSEGNA STAMPA. Allerta arancione, molte le scuole chiuse - LevanteNews

Oggi, giovedì 16 settembre, auguri a Capitano. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi : “Chi presto corre, facilmente inciampa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Scuola: “Primo giorno senza affanni, ma oggi molte chiudono per allerta arancione”; “Avvio con personale vacante, le nomine in arrivo”; “Rapallo, buona ola prima”: “Lettera del vescovo a maestri e professori”: “Ok per il trasporto scolastico e Claudio Garabarino pensa a bus gratuiti per le matricole universitarie”; “Il Luzzati scongiura la fusione con Caboto e Tecnico”. Pianeta covid: “Nove nuovi contagi, calano i ricoveri”; “Obbligo green pass , convocati i lavoratori”.

Sestri Levante: “Turismo ripartito, ora americani e cinesi”. Sestri Levante: Fiab Tigullio Vivinbici”. Casarza Ligure: gettano schiuma su un albero. Chiavari: “Kids tour , di bottega in bottega”. Chiavari: il quartiere degli Scogli dive addio a Aldo Sanguineti. Chiavari: incontri dedicati a Dante. Zoagli: sì parziale al piano del Parco di Portofino.

Rapallo: passaggioo di consegne tra Orlando e Schina al Locamare. Rapallo: sequestrati quattro milioni alla vecchia società del Carlo Riva. Rapallo: anziano aggredito nel parco delle Fontanine. Santa Margherita Ligure: compagna di professionista percepiva il reddito di cittadinanza.

===

San Colombano: ritorno al Casone dello Stecca per celebrare Aldo Gastaldi. San Colombano: alveo del torrente Lavagna secco, allarme di Fima. Val d’Aveto: divieto raccolta funghi prorogato in alcune zone fino a ottobre.