Rapallo: vigilesse bloccano energumeno che picchia la gente - LevanteNews

Questa sera un energumeno è sceso da un’auto nella zona tra piazza Garibaldi e il lungomare, davanti alla farmacia Internazionale a Rapallo, scagliandosi con violenza sui passanti senza nessun particolare motivo, cercando di colpirli con pugno. Due vigilesse della polizia municipale, hanno dato prova di grande coraggio, sangue freddo, determinazione e abnegazione bloccando l’individuo e consegnandolo poi agli agenti del Commissariato. Le due agenti sono Paola Rizzo e Paola Legnani.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Purtroppo si sono trovate in una situazione pericolosissima e senza esitare hanno difeso i concittadini in difficoltà mettendo in pericolo loro stesse, con esperienza lucidità e professionalità. Grazie al loro pronto intervento, con la collaborazione di alcuni cittadini, la situazione è subito stata sotto controllo. Non smetterò mai di ringraziare la nostra polizia municipale per la presenza costante sul territorio che rappresenta il punto di riferimento dei nostri cittadini”.