Rapallo: Soccorso alpino, inaugurata la sede a San Pietro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Diventa sempre più forte la collaborazione tra il Soccorso Alpino Liguria e il Comune di Rapallo.

Questa mattina, infatti, alla presenza del vice sindaco Pier Giorgio Brigati, è stata celebrata la fine dei lavori alla sede del Soccorso Alpino che si trova in via Canale 11, zona San Pietro di Novella, nei locali dove un tempo c’era la scuola.

I tecnici del Soccorso Alpino da tempo sono qui, ma grazie ad una sinergia con il Comune di Rapallo ora la sede è stata rinnovata con i locali adibiti alle necessità dei soccorritori.

In particolare il Comune (proprietario dell’immobile dato in locazione al Soccorso Alpino a prezzo agevolato) si è occupato del rifacimento del tetto. Per contro il Soccorso Alpino ha provveduto (oltre a sistemare una tettoia per proteggere i mezzi parcheggiati) ad eseguire importanti lavori all’interno della struttura che ora dispone di una cucina, ma anche di una zona dotata di posti letto.

«Sono molto contento di aver partecipato questa mattina ad una inaugurazione particolarmente voluta e sentita dalla nostra amministrazione – dichiara il vice sindaco Pier Giorgio Brigati – la volontà dell’ente è da sempre sostenere il mondo dell’associazionismo e del volontariato, a maggior ragione se attivo in un ambito così delicato e importante come quello della protezione civile.»

«Una sede in tutto e per tutto consona alle nostre necessità – dice il presidente regionale del Soccorso Alpino Fabrizio Masella -. Nei casi più gravi, infatti, i nostri uomini ora hanno un luogo confortevole e attrezzato dove potersi riposare e rifocillare in attesa di tornare operativi. Avere una struttura simile ci permette anche di ospitare tecnici in formazione in arrivo da altre regioni. Tutto questo è stato possibile grazie all’ottima collaborazione con il Comune di Rapallo. Per noi, ma anche per la collettività, è importante poter contare su enti pubblici che sostengano il nostro servizio e siano sensibili alla nostra missione».

La sede del Soccorso Alpino di Rapallo copre il territorio compreso tra Recco e Deiva Marina oltre al relativo entroterra. Al momento la stazione è composta da una cinquantina di tecnici.

Presenti all’inaugurazione l’onorevole Luca Pastorino, una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle autorità militari e del Parco di Portofino.

Molto toccante, dopo la benedizione impartita da Don Beppe Culoma, Parroco di San Pietro, e Don Davide Casanova, Parroco di Ruta di Camogli, è stato il momento di scopertura della targa dedicata a Moritz Wallenstaetter, giovane rapallese del soccorso alpino, tragicamente scomparso nel 2018 nel corso di una escursione sull’Appennino toscano e a cui è stata intitolata la nuova sede