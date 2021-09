Rapallo: nuovo direttivo Milan Club Tigullio - LevanteNews

Riceviamo

Riprende, dopo la pausa dovuta al lockdown, l’attività del Milan Club Tigullio “Mattia Verrone”, con la nomina del nuovo consiglio direttivo e l’apertura della campagna tesseramento per i vecchi e nuovi soci. Compresa l’organizzazione, con ticket già prenotato, di pullman (o altra forma di viaggio) in occasione delle partite dei rossoneri a San Siro. A tutti gli iscritti saranno consegnati gagdets originali dell’Associazione Italiana Milan Clubs. Per iscrizioni ed altre informazioni rivolgersi ad Emanuela 333 927 0510

La prima occasione pubblica di tesseramento sarà il 2 e 3 ottobre, a Rapallo presso la Rotonda Marconi, in occasione della manifestazione “Real Palus Race”: il Milan Club Tigullio “Mattia Verrone” sarà presente con un proprio gazebo sabato 2 dalle 12 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 18.

Questa è la composizione del nuovo direttivo: presidente Gianni Arena; vice presidente Donatella Ferraris; segretaria Emanuela Artibani; tesoriere Angelo Catto; addetto stampa Giancarlo Scartozzoni; consiglieri Alessandro Berardi, Luciano De Angelis, Monica Forella, Lucio Lupi, Claudio Pozzoli.