Rapallo: fruitori del reddito cittadinanza a servizio della città - LevanteNews

Chi fruisce del reddito di cittadinanza è tenuto a prestare la sua attività per progetti a favore della collettività. Per gli interessati si tratta di mettersi a disposizione del Comune di residenza da un minimo di otto ad un massimo di 16 ore settimanali. Gli interessati hanno la copertura Inail e assicurativa.

L’amministrazione di Rapallo ha messo a punto progetti in campo culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comunali. In pratica si reatta di percorsi nell’ambito dei servizi : nido d’Infanzia, biblioteca e servizi di ‘front office per l’accesso agli uffici, supporto alla manutenzione del verde pubblico, “mamme al parco”.

Motivi di privacy garantiscono l’anonimato delle persone che hanno assentito a prestare servizio.