'Rapallo da camminare': sistemazione del sentiero del Tuia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il corso d’acqua che gorgheggia e scorre accanto agli antichi mulini – o a quello che ne resta – che caratterizzano uno dei percorsi più suggestivi, benché ancora poco conosciuti, del territorio rapallese.

È il sentiero del Tuia, che dal quartiere di San Rocco sale fino al Santuario di Montallegro lungo l’omonimo rio andando a formare un interessante anello con la storica Mulattiera del XVII secolo. La giunta comunale, nell’ottica della valorizzazione della rete escursionistica, ha scelto di portare avanti un piano di ripristino degli antichi sentieri partendo proprio dalla Valle del Tuia, che rientra nell’elenco dei Sic, Siti di Interesse Comunitario e nell’elenco dei sentieri della zona 4B della Fie, Federazione Italiana Escursionismo (Rapallo – Via Tuia – Monte Castello, segnato con tre pallini rossi pieni).

È stato quindi approvato un atto di indirizzo per la riqualificazione dell’itinerario tramite azioni di pulizia, installazione di pannelli illustrativi e di paline di segnalazione del percorso, che verrà messo in atto dal Cai. Il tutto in vista delle iniziative nell’ambito del filone tematico “Rapallo da Camminare”, che fanno parte del contenitore di eventi “Hello Rapallo” e andranno a caratterizzare il mese di ottobre.

«Il sentiero del Tuia è un percorso tutto da scoprire e di grande valenza storica e culturale – evidenzia Filippo Lasinio, assessore a Lavori Pubblici e Sentieri – Ringrazio il Cai Rapallo per il l’impegno profuso da sempre per la manutenzione dei sentieri e per il ruolo fondamentale che consentirà di rendere questo percorso in particolare più agevole e praticabile agli escursionisti che, speriamo, vorranno scoprire questo itinerario così particolare per raggiungere il Santuario di Montallegro ».