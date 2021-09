Rapallo: Croce Bianca, la premiazione dei volontari - LevanteNews

Dalla Croce Bianca Rapallese

La Croce Bianca Rapallese festeggia i suoi militi, con la premiazione di tutti coloro che si sono impegnati nell’attività della pubblica assistenza nell’ultimo triennio, impreziosita dalla partecipazione di Fabrizio Pregliasco, il noto virologo, presidente dell’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

La giornata dedicata alla celebrazione del triennio 2018 — 2020 sarà domenica 26 settembre.

Le consegne degli attestati a oltre 150 militi avverranno in forma privata ma larga parte della manifestazione sarà aperta al pubblico, con caloroso invito alla cittadinanza a condividere un momento di gioia con chi è sempre impegnato per la salute di tutti. Entro il giorno precedente, è possibile prenotare un posto, chiamando lo 0185-50433.

Questo il programma:

Dalle 14.30 — Sfilata per le vie di Rapallo dei ragazzi delle sedi di Rapallo, Mezzanego e Zoagli, accompagnati dal Corpo Bandistico Città di Rapallo. Una corona di alloro verrà deposta al Monumento ai Caduti in via Gramsci. Previsto il passaggio sotto all’attuale palazzo comunale, prima sede della Croce Bianca.

Ore 15 — Nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Santa Messa in memoria del personale dell’ente e dei benefattori, celebrata da don Maurizio Prandi

Ore 15.45 — In piazza Canessa, inaugurazione e benedizione dei mezzi donati all’ente nel triennio

Ore 18 — Al Chiosco della musica, saluto delle autorità, premiazione dei benemeriti e consegna dei Bracciali d’Oro ai militi con il maggior numero di servizi effettuati. Saranno proiettate le immagini più significative dell’attività svolta durante l’emergenza pandemica. Intrattenimento musicale con Maria Pierantoni “Giva”. Intervista al professor Pregliasco da parte del giornalista Simone Rosellini, con temi l’attività delle pubbliche assistenze e la situazione attuale dell’emergenza covid-19.