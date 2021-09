Nautico, al via la 61esima edizione tra innovazione e green pass - LevanteNews

Con l’alzabandiera si è aperta la 61esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova in programma fino al 21 settembre: durante la cerimonia si è tenuto l’omaggio di Nave Rizzo, unità Fremm della Marina Militare impiegata in attività antipirateria che ha sfilato lungo il canale del Porto.

Il Salone sarà all’insegna della sicurezza si potrà accedere solo se muniti di Green Pass. E’ stata allestita una postazione per l’esecuzione dei tamponi e per la somministrazione dei vaccini: sarà così possibile effettuare un tampone rapido per il rilascio immediato del Green Pass valevole per le successive 48 ore.

Verrà controllata la temperatura con postazioni di rilevazione automatica, capaci di effettuare la misurazione in modo massivo su un numero ampio di persone: la prima postazione nella parte esterna (nell’area di avvicinamento alla biglietteria) sarà dedicata ai visitatori del Salone Nautico mentre la seconda nella parte interna alla reception sarà dedicata agli espositori. La Protezione Civile fornirà il proprio supporto all’ingresso della Fiera con funzioni informative per le persone e anti assembramento.

Oltre mille espositori e mille barche su 200 mila metri quadrati di superficie (l’85% all’aperto) con il 14% in più di spazi a terra e il 19% in più in acqua rispetto all’anno scorso. Presenti tutti i grandi marchi, i principali cantieri italiani ed esteri con i modelli di punta e molte presentazioni in anteprima delle novità dalla vela a yacht e superyacht a motore, alle imbarcazioni pneumatiche, fra innovazioni tecnologiche e nuovi materiali che guardano a prestazioni, comfort e sostenibilità.