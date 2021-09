Liguria, autostrade, Giovannini: "Al vaglio l'ipotesi di un commissario" - LevanteNews

“L’ipotesi del commissariamento è una cosa cui stiamo discutendo”: ad annunciarlo il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Enrico Giovannini questa mattina al Salone Nautico nel giorno dell’inaugurazione.

Il ministro, parlando dei numerosi disagi patiti dalla Liguria ha proseguito: “Abbiamo lavorato con Toti e Bucci per ridurre i problemi di chi viaggia in Autostrada”.

Giovannini ha concluso con un monito: “Questo da solo non basta, il nostro Paese deve iniziare a ragionare sul medio e lungo termine sul tema infrastrutture. La sicurezza della nostra rete è fondamentale e tutti i concessionari sono impegnati nella manutenzione. Purtroppo abbiamo delle infrastrutture che in molti casi sono molto vecchie e non è una cosa che si risolve in una settimana o in pochi mesi”.