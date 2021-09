Ligorna, presentata la campagna abbonamenti - LevanteNews

Dall’S.C.D. Ligorna 1922

Il campionato è alle porte e così comincia ufficialmente la nostra campagna abbonamenti. Con il ritorno in Serie D la società chiama a raccolta i propri tifosi per le sfide casalinghe, con esordio nella casa biancoblù previsto per domenica alle 15:00 contro il Saluzzo.

Il costo dell’abbonamento stagionale è di 150 €, un’offerta che permette di assistere a tutte le 19 sfide del campionato nazionale di Serie D con meno di 8 € a partita. Ingresso gratuito invece per i tesserati della società, previo ritiro della tessera nominale in segreteria.

La società del Presidente Saracco si appresta dunque a questa nuova avventura in cui, con una squadra composta quasi interamente da giocatori liguri, cercherà rappresentare al meglio l’identità del quartiere che rappresenta.