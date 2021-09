Il comune di Lavagna informa che per il ritiro dei kit per la raccolta differenziata da lunedì 20 settembre sarà attivo per tutti gli utenti il nuovo infopoint nel Palazzo Comunale in piazza della Libertà 47.

L’orario di apertura, dal lunedì al venerdì, sarà dalle 9 alle 12. Per accedere all’infopoint è necessario prenotare l’appuntamento contattando il numero 3458832690‬.