Coppa Liguria, Cogornese vince di misura sul PSM Rapallo - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Seconda vittoria per la Cogornese allenata da mister Bacigalupo contro il PSM Rapallo con il punteggio di 1-0. Un successo di misura e molto sofferto contro una compagine davvero capace tecnicamente e ben preparata fisicamente.

Dopo una buona partenza e un palo colpito da Donadeo a sbloccare il risultato ci ha pensato il difensore De Mattei al 20esimo del primo tempo, bravo a risolvere in rete una palla contesa in area di rigore. Da quel momento sono stati gli ospiti a prendere il sopravvento costringendo i nostri ragazzi a ripiegare nella propria trequarti e a sbagliare tanto in fase di appoggio.

Tanta supremazia territoriale avversaria ma che fortunatamente non ci ha visti mai capitolare, anche quando i pericoli arrivavano dalle tante conclusioni da lontano che, però, non centravano mai lo specchio della porta salvo in un’ occasione quando il nostro bravo De Michiel si doveva superare deviando sulla traversa.

Nella ripresa sono sempre stati gli ospiti ad avere, se pur con meno impeto, una maggiore iniziativa e a metterci sotto pressione, anche se paradossalmente la Cogo ha avuto le occasioni più nitide e ha colpito un secondo legno con Maineri.

Una vittoria ancora più significativa se raggiunta contro un’ ottima compagine come quella incontrata ieri e che riaffronteremo domenica mattina prossima.