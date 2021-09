Chiavari: "All'Urbanistica c'è un assessore ombra?" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini, consiglieri di minoranza Chiavari

Durante il Consiglio Comunale del 9 settembre u.s., il Presidente del Consiglio ci informava che la Facente Funzione Dott.sa Silvia Stanig, oltre alle deleghe già a suo carico, assumeva a se, anche il Bilancio e l’Urbanistica del defunto Di Capua.

Consultando il sito aggiornato del Comune di Chiavari appare che il Bilancio è in carica al neo Assessore esterno Dott.sa Alessandra Ferrara.

Si vede chiaramente che non compare il referente politico di riferimento all’Urbanistica.

Probabilmente è un refuso

Se così non fosse, chi porta avanti una parte così importante, oggi più che mai, come l’Urbanistica?

Considerando che sono aperti, importanti interventi fondamentali per la città.

Area di Colmata, ancora in via di definizione.

Proprietà del lascito Torriglia collina e Preli.

Proprio su quest’ultimo, il nuovo C.D.A. , costituito prevalentemente da Avvocati ,dovrà confrontarsi ,oltre che con i privati interessati, anche a ragion veduta con l’organo politico.

Non dimentichiamo inoltre, ex Area Italgas ed ex Area Rissauto.

Dove è l’ Assessore ufficiale all’ Urbanistica?

Quale è il suo nome?

Non vorremmo che continuasse, invece con il lavoro di un “Assessore Ombra”….. Faremo una richiesta ufficiale alla Segreteria Generale

Aspettiamo chiarimenti