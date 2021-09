Camogli: elezioni, Maggioni si ricandida? - LevanteNews

Manca oltre un anno e mezzo, ma a Camogli si parla da tempo delle nuove elezioni amministrative e dei futuri candidati. Anche perché il sindaco Francesco Olivari, oggi al secondo mandato, non potrà più riproporsi come sindaco. Non è un mistero che Toti vorrebbe conquistare Camogli, ma forse dovrà muoversi personalmente visto che fino ad oggi i risultati della ricerca di un candidato del centro-destra non sono stati molto fruttuosi; e la sinistra erede dell’amministrazione Olivari chi candiderà? Si intrecciano le ipotesi. L’incontro fortuito in occasioni di festività tra gli ex sindaci Giuseppe Maggioni e Italo Mannucci ha dato vita a tantissime ipotesi. Uno dei due si candiderà sindaco? O lo faranno tutti e due su opposti fronti? E se la candidata fosse l’ex vicesindaca Elisabetta Caviglia? Chi vivrà, vedrà.