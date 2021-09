Rapallo: mareggiata 2018, l'ultima ferita da rimarginare - LevanteNews

Mareggiata del 29-30 ottobre 2018; quasi tre anni fa. A Rapallo c’è ancora una ferita da rimarginare: l’incantevole passeggiata, a San Michele di Pagana, che congiunge Trelo a Prelo. Un lavoro da 1.500.000 euro che il Comune non ha ancora potuto affrontare per restituire a residenti e turisti un percorso da favola. Oltre la pavimentazione da livellare e proteggere, oltre alle protezioni e all’impianto elettrico, occorre infatti mettere in sicurezza il muraglione che sovrasta la promenade.

San Michele non appartiene solo a Rapallo; come Paraggi o San Fruttuoso appartiene alla Liguria, ne è un simbolo tra i più apprezzati. Il Comune ha messo a punto il progetto, ma non può sostenere da solo il costo. Anche i consiglieri regionali potrebbero giocare un ruolo per ottenere il finanziamento.