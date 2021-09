Cinque Terre, allerta meteo arancione: niente accesso ai sentieri - LevanteNews

Interdetto l’accesso a tutta la rete sentieristica e sospensione della vendita di tutte le tipologie di Cinque Terre Card nei punti vendita e in modalità on line: l’annuncio arriva dal Parco Nazionale a seguito dello stato di Allerta Meteo Arancione per piogge diffuse/temporali dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di domani, giovedì 16/09/2021

Si possono verificare fenomeni idrogeologici/idraulici numerosi e/o estesi per piogge diffuse e persistenti. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.

Allerta ARANCIONE per piogge diffuse/temporali dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di domani, giovedì 16/09/2021.

Allerta GIALLA per piogge diffuse/temporali dalle ore 00:00 alle ore 06:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00 di domani, giovedì 16/09/2021.