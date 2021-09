Chiavari: sabato 18 gazebo per giornata Sla - LevanteNews

Da Aisla Onlus

Sabato 18 settembre, Aila festeggia anche a Chiavari la 14^ giornata nazionale Sla. Il gazebo che sarà installato a Chiavari è una occasione speciale per conoscere più da vicino ed aiutare Aisla, che grazie alla collaborazione con

Tigullio4Friends è da oggi presente anche nel Tigullio. Verranno distribuite bottiglie di Barbera D’Asti Docg a fronte di una minima offerta: un contributo versato con gusto!

La Giornata Nazionale SLA nasce con l’intento di ricordare il primo “sit-in” dei malati di SLA che,

il 18 settembre 2006, si riunirono a Roma per sensibilizzare le massime istituzioni del Paese sui loro

problemi, al fine di favorire un’appropriata gestione della malattia e un’adeguata presa in carico.

Di fronte all’allora Ministro della Salute Livia Turco vennero evidenziati i disagi derivati dalla disomogeneità

dei trattamenti assistenziali, dall’insufficienza delle prestazioni di assistenza domiciliare, dalle difficoltà di

accesso alle sperimentazioni cliniche in corso e ai farmaci per uso compassionevole, dall’eccesso di

burocrazia e dai tempi lunghi per ottenere il riconoscimento di invalidità, rimarcando la necessità di veder

riconosciuta piena validità ai piani terapeutici sottoscritti dagli specialisti e di dar corso a una strategia più

efficace sul terreno della ricerca di base e finalizzata.

Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove

iniziative in tutta Italia per rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie

e socio-assistenziali sui bisogni di cura e assistenza della comunità SLA, per giungere ad una gestione e

presa in carico sempre più appropriata dei malati e delle loro famiglie.

Nel corso delle diverse edizioni ha goduto e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del

patrocinio dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

AISLA: 38 anni di storia, 64 rappresentanze territoriali, decine di migliaia di contatti del Centro di Ascolto,

l’impegno nella ricerca scientifica con AriSLA, con Biobanca e il Registro Nazionale SLA, ma anche nella

clinica con i Centri Clinici NeMO. Una storia che ha segnato tracce che continueranno ad essere seguite dalle

centinaia di volontari di AISLA in tutta Italia .

Da quest’anno AISLA è presente anche nella nostra zona, grazie alla collaborazione con

Tigullio4Friends e alla conseguente nascita di un gruppo AISLA Tigullio.

Potrete partecipare alla raccolta presso il gazebo che sarà installato a Chiavari in Via Martiri della

Liberazione angolo Piazza Matteotti nella giornata di sabato 18 settembre dalle ore 10 del mattino,

fino a sera.