Chiavari: "Comune, questi i certificati scaricabili online" - LevanteNews

Dal Comune di Chiavari

Riparte il servizio digitale per ottenere i certificati online per le pratiche degli uffici demografici e dello stato civile.

È stato riattivato quest’oggi lo sportello online per scaricare i certificati degli uffici demografici e dello stato civile: matrimonio, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, atto di nascita e tanto altro. Per procedere al download è necessario essere in possesso dell’identità digitale (Spid).

All’interno dell’homepage del sito istituzionale, www.comune.chiavari.ge.it, è presente l’apposita sezione “Servizi online” che permetterà agli utenti di usufruire del servizio digitale senza doversi presentare fisicamente presso gli uffici comunali.

«Abbiamo ricevuto molti riscontri positivi da parte della cittadinanza riguardo questo nuovo e moderno servizio messo a disposizione dall’amministrazione comunale- spiega il vicesindaco F.F di sindaco, Silvia Stanig – Un metodo studiato appositamente per garantire un servizio facile e veloce, intuitivo e alla portata di un click».