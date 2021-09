Chiavari, allerta arancione: sospesa l'attività didattica - LevanteNews

Niente apertura di scuole e asili a Chiavari situati presso i seguenti immobili l’ Istituto Assarotti in Viale Millo 4,

Via Castagnola 11-15A; via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza: questo prevede l’ordinanza comunale in merito all’allerta arancione.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti è vietata qualsiasi manifestazione ludico e/o sportiva nelle Vie e Piazze cittadine. E’ sospesa ogni attività nel Palazzetto dello Sport sito in Via per Maxena, 28 A. Sono chiusi al pubblico i Parchi Pubblici ed i Cimiteri.

E’ Sospesa la raccolta differenziata dei Rifiuti Porta a Porta e l’attività di spazzamento meccanico delle strade. E’ vietato depositare rifiuti fuori dalle abitazioni e attività.