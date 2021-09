Camogli: piscina "Baldini", nuovi impianti elettrici e di illuminazione - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

La Giunta Comunale ha approvato la settimana scorsa il progetto esecutivo relativo all’impianto di illuminazione della Piscina Comunale Giuva Baldini.

A seguito della demolizione e rimozione della copertura, risultava necessario un adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione esistenti e la realizzazione di nuovi nella zona della vasca e delle gradinate. Finanziato il primo stralcio delle opere per circa 30.000 euro, seguirà a breve il finanziamento del secondo stralcio che prevede l’installazione di torri faro sulla zona della vasca. L’impianto avrà tutte le predisposizioni impiantistiche per consentire l’attività agonistica all’aperto.

Il valore complessivo delle lavorazioni, come da progetto redatto da Consult Engineering s.r.l. di Genova, ammonta a circa 65.000 euro.