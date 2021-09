Camogli: "Giardini Chiesa, innaffiarli non basta" - LevanteNews

Segnalazioni quotidiane di lettori che ricordano la Bandiera Lilla. A Camogli, cartelli invitano i pedoni ad attraversare via Colombo e a camminare sul vialetto dei carrubi in piena convivenza con il posteggio delle moto che ovviamente arrivano e partono. Bastava obbligare il cantiere che sta costruendo box privati interrati, a lasciare libero un piccolo corridoio tra gru e aiuola, sgombrandolo da vario materiale tra cui un cartello stradale che marcisce, e consentire così ai pedoni, diretti da e verso il centro, di immettersi nei giardini Chiesa. Questi ultimi sono molto curati per quanto riguarda l’innaffiamento e spiace che stanotte i cinghiali li abbiano visitati “arando” l’erba in cerca di lombrichi o bulbetti. Per il resto la pavimentazionedei vialetti presenta buche pericolose e c’è da augurarsi che nessuno cada battendo il capo sulle sconnesse pietre che costituiscono la delimitazione delle aiuole. Un grande pino domestico, anche se potato alcuni anni fa per ristabilire un baricentro più sicuro, continua a piegarsi come dimostra la panchina, distrutta, su cui si appoggia il tronco.