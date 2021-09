Bogliasco: "Direttore Inps, passerella elettorale nel point del mio avversario" - LevanteNews

Dallo staff di Guido Guelfo

“Siamo stupefatti e indignati, chiediamo spiegazioni” così esordisce Guido Guelfo candidato sindaco alle prossime amministrative a Bogliasco apprendendo dai media dell’incontro di questa mattina, presso l’infopoint del suo avversario nella competizione elettorale, del direttore regionale Inps per la Liguria.

“Non stiamo assistendo all’inaugurazione dello sportello Inps decentrato – aggiunge Guelfo – Non si tratta di una conferenza stampa in un luogo istituzionale, come dovrebbe essere in questi casi. Questa è pura e semplice campagna elettorale con un rappresentante di un ente di diritto pubblico che si presta a una passerella. Tra l’altro il punto Inps di cui si parla non esiste affatto nella realtà ma semplicemente nel programma di una lista elettorale. A questo punto chiediamo spiegazioni e invitiamo Giuseppe Baldino, direttore dell’Inps per la Liguria, a candidarsi”.