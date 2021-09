Tigullio: raccolta solidale, 1.600 chili di materiale didattico - LevanteNews

Da ufficio stampa della Coop riceviamo e pubblichiamo

Buoni risultati per la raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa”, promossa il 10 e l’11 settembre da Coop Liguria in vista del rientro a scuola, per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 12 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto 64 associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nel Tigullio sono state raccolte 1,6 tonnellate di prodotti, destinate all’Istituto per il baliatico, all’AFI e alla Croce Rossa di Chiavari, al Villaggio del ragazzo di San Salvatore, alla “Consulta del volontariato” di Rapallo, al Centro di ascolto vicariale di Recco, al progetto “Pane nostro” di Santa Margherita Ligure e alla scuola materna Santo Stefano del ponte di Sestri Levante.

Coop Liguria ringrazia i Soci e i clienti che hanno contribuito e dà appuntamento a tutti al 16 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.