Sestri-Chiavari: tre nuovi laboratori fra musica e ceramica - LevanteNews

Da Progetto Arte

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi progetti messi a punto dal progetto A.R.T.E. – Abilità al plurale 2.0 che sono prossimi alla partenza. Si tratta di due laboratori musicali, entrambi tenuti da Anna Merione e Andrea Massone e un nuovo laboratorio di ceramica, a cura di Daniela Mangini, tutti finalizzati a sperimentare e sviluppare competenze e a condividere esperienze sotto il segno della creatività. Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione e l’informativa privacy, che si possono scaricare dal sito del progetto (https://www.consorziotst.it), all’indirizzo mail: caterina.marrone@gruppotassano.it.

Ecco di seguito le tre nuove proposte:

Laboratorio di musica “Componiamo” con Anna Merione e Sandrea Massone che proporranno un’indagine degli ascolti musicali di tutti i partecipanti e l’ascolto condiviso. Attraverso un percorso di songwriting si arriverà alla costruzione di un brano musicale, che comprenda tutte le caratteristiche espresse dal gruppo. Obiettivo la costruzione di un brano musicale con l’aiuto di tutti i partecipanti attraverso l’utilizzo di tecnologie adeguate e facilitanti. Il laboratorio inizierà il giorno 29 Settembre 2021 e sarà strutturato in 20 incontri, che si svolgeranno con cadenza settimanale, al mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, presso il salone del Social Housing di Rapallo. Per partecipare occorrerà esibire il green pass o un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti

Laboratorio di musica “Davvero” (anche questo con il duo di musicisti e terapeuti Merione-Massone) si tratta di un laboratorio per sperimentare cosa vuol dire suonare insieme agli altri. I partecipanti prenderanno conoscenza del ritmo e del proprio corpo attraverso la pratica della “Body percussion”, semplice pratica musicale percussiva: potranno indagare il proprio background musicale attraverso l’ascolto delle musiche di tutti i partecipanti, arrivando alla costruzione di un brano musicale condiviso con alcuni musicisti della Società Filarmonica, suonando tutti insieme una composizione originale scritta ad hoc. Il laboratorio inizierà il giorno 28 Settembre 2021 e sarà strutturato in 18 incontri che si svolgeranno, con cadenza settimanale, al martedì, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Sala della Società Filarmonica di Chiavari (gli ultimi quattro incontri potrebbero subire una variazione di orario in base alla disponibilità dei musicisti della Filarmonica). Anche in questo caso occorre presentarsi con green pass o tampone eseguito nelle 48 ore precedenti.

Laboratorio ceramica. “Dalla terra – raccontarsi con la ceramica” tenuto da Daniela Mangini. Un percorso di scoperta delle potenzialità sensoriali ed espressive delle argille e dei materiali ceramici ad alta temperatura, che si orienterà tra arte contemporanea, narrazioni ed estetica della natura. Il laboratorio inizierà il giorno 01 Ottobre 2021 e sarà strutturato in 8 incontri, che si svolgeranno con cadenza settimanale, al venerdì dalle 10.00 alle 11.30, presso il salone di Casette Rosse di Sestri Levante. Disponibilità posti: 8. Presentarsi con green pass o tampone eseguito nell 48 ore precedenti.

Si ricorda che il progetto A.R.T.E. realizzato nell’ambito del bando “Abilità al Plurale 2.0” della Regione Liguria, si rivolge a persone adulte con disabilità a partire dai 16 anni, residenti nella provincia di Genova e vuole offrire loro la possibilità di partecipare alla vita culturale del proprio territorio. Per questo tra il 2021 e il 2022 metterà a disposizione risorse economiche ed umane per accompagnare le persone con disabilità a visite guidate, eventi artistici, mostre, musei e altro ancora, in linea con l’acronimo del proprio nome: Autonomia, Relazioni, Territorio, Espressività.