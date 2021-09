Rapallo: pagamento Tari entro 15 giorni dal ricevimento - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Si comunica che, qualora alcuni cittadini non avessero ancora ricevuto la bolletta per il pagamento della Tari, tassa sui rifiuti, per l’anno 2021, non sarà chiaramente necessario rispettare la scadenza prevista per il 15 settembre. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione del documento.

Si ricorda inoltre la possibilità di pagare la seconda rata entro il 2 dicembre 2021 o di effettuare il pagamento in un’unica soluzione alla ricezione della prima bolletta.