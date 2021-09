Pesca/ Regionali al colpo: i risultati della Fima/Garbolino - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fi.Ma. Chiavari

Domenica 12 settembre 2021, si è disputata l’ultima prova del Campionato Regionale di pesca al Colpo (ciprinidi), presso il lago Curadi di La Spezia, organizzato per il Comitato Regionale Fipsas dalla locale Asd Val di Magra (SP)

Il podio finale squadre: su tutti si impone la Squadra della Cormorano/Trabucco (SP) con 34 penalità complessive con piazzamenti individuali sempre tra i primi e secondi posti; secondo posto assoluto per la Gallinara/Trabucco di Savona con 43 punti; terzo posto per la ValdiMagra/Colmic (SP) con 44 punti, sorpassata in classifica proprio in questa ultima prova.

La Squadra Fima/Garbolino: nel primo anno del suo ritorno all’agonismo di pesca al colpo regionale chiude al 5° posto assoluto, alternando nella rosa dei componenti la squadra, vari atleti tra questi i migliori piazzamenti vanno ad Enrico Botto decimo assoluto nella classifica individuale; 2° di settore in questa ultima prova, si era imposto con l’assoluto di gara nella terza prova ad Albenga e posizioni di media classifica nelle prove di apertura, finendo con 12 penalità, non male visto i calibri con cui si sono sfidati; 18° posto per Alberto Cordano, aveva aperto il campionato con l’ottima seconda piazza, si è poi fermato a metà classifica nelle successive prove, raccogliendo 17 penalità; 20° Alberto Co’ con 19 penalità; mentre a 23 penalità pari merito troviamo Andrea Queirolo, Basilio Bellusci e Gianluca Attolini.