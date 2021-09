Demanio: sì all'esame delle concessioni per finalità turistico ricettive - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Con 18 voti a favore (maggioranza di centro destra) e 12 astenuti è stato approvato l’ordine del giorno 314, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad esaminare la materia relativa alla durata delle concessioni demaniali per finalità turistico ricettive e a sensibilizzare le autorità statali per emendare la normativa nazionale dove dispone che le concessioni possono avere durata superiore a sei anni, e comunque non superiore a vent’anni, con le parole “e comunque non superiore a quarant’anni”, lasciando invariato il resto. Tutto ciò – si legge nel documento – può dare sostenibilità nel rapporto tra investimenti effettuati dai gestori degli stabilimenti e il periodo utilizzabile per il ritorno economico sullo stesso investimento.

Nel dibattito sono intervenuti anche l’assessore al demanio marittimo Marco Scajola, Roberto Arboscello e Luca Garibaldi del gruppo Pd-Articolo Uno, Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente), Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente).