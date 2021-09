Covid, certificato verde: in arrivo l'obbligo per i dipendenti pubblici - LevanteNews

Manca ancora l’ufficialità ma giovedì potrebbe arrivare l’obbligo di possedere il certificato verde per i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, per i tribunali e gli organi costituzionali.

La misura dovrebbe entrare in vigore dalla metà di ottobre e non ci saranno sconti per chi non rispetterà le nuove linee guida. Il modello potrebbe essere la scuola: multe dai 400 ai mille euro e la sospensione della prestazione lavorativa – e quindi dello stipendio – dopo cinque giorni di assenza ingiustificata dal lavoro.

Una prospettiva che, con la presa di posizione favorevole di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e capo delegazione della Lega che sposa la linea dei presidenti delle regioni del Nord in contrapposizione a Salvini, può accelerare.