Chiavari: in Consiglio regionale ricordato Marco Di Capua - LevanteNews

Questa mattina, subito dopo avere aperto la seduta, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio per ricordare il sindaco di Chiavari Marco Di Capua e Bruno Montefiori, entrambi scomparsi nelle settimane scorse. «Voglio ricordare due figure di spicco del panorama politico- istituzionale della nostra regione venuti a mancare in questi giorni: Marco di Capua, sindaco di Chiavari, morto improvvisamente ad appena 50 anni lasciando l’intera comunità chiavarese priva di un punto di riferimento umano e politico di grande rilievo, e Bruno Montefiori, figura storica della politica spezzina degli anni ‘80 e ’90, apprezzato e stimato esponente della sinistra socialista ligure». Medusei ha proseguito: «Due contesti storici differenti, due diverse impostazioni, ma una sola grande lezione politica. Entrambi sono stati uomini del dialogo, interlocutori preparati e di grande lealtà istituzionale, capaci di ascolto, dotati di lucida intelligenza e inesauribile disponibilità umana, stimati dai propri sostenitori come dagli avversari politici».